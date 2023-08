Ekstra pengar til trykte skulebøker

Regjeringa løyver 115 millionar kroner til skulebøker. Tilskotet er eit øyremerkt eingongstilskot for skuleåret 2023-2024.

– Vi veit at barn og unge les stadig mindre og bruker mykje tid på skjerm. Derfor sørgjer vi no for at det finst fleire fysiske bøker i norske skular, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).