Ekstra ferje på ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39

Det er sett inn ekstra ferje på sambandet Oppedal-Lavik på E39 over Sognefjorden.

Like før klokka 15.00 melder Vegtrafikksentralen at det er cirka ein halvtimes ventetid på Lavik, og at dette vil vare ved utover dagen.