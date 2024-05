Ekstra brannhelikopter i beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bestemt seg for å settje inn to nye brannhelikopter til 16. mai. I tillegg til den faste beredskapsmaskina på Torp, skal det vere helikopter på Værnes og i Sauda. Skogbrannfaren er på gult nivå fleire stader i Sør-Noreg, og det er venta tørt og varmt vêr utover veka.