Ekspressbåt har problem

Ekspressbåten mellom Bergen og Nordfjord har fått problem, melder Firda. Hurtigbåtsjef i Norled, Bjørn Egil Søndenå, seier til NRK at båten har fått noko inn i vassjeten som ein dykkar må sjå nærare på. Passasjerane vil få kome over i andre fartøy dersom det blir nødvendig. Søndenå oppmodar om å følgje med på driftsmeldingane på nettsida til Norled for nærare informasjon.