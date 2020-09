Det er 110-sentralen i Hordaland som melder om eksplosjonen klokka 12.15. Det er ei matvogn som skal ha eksplodert i Eidfjord i Hardanger.

Vogna stod parkert i sentrum av Eidfjord. Det var etter eksplosjonen redusert framkomst på riksveg 7 som går gjennom bygda.

– Det er ingen indikasjon på at det var nokon i bygget då den eksploderte, men to personar som var i nærleiken blir tilsett av helsepersonell på staden, opplyser vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til NRK.

Dei fekk melding om eksplosjonen 12.09. Både politi, brannvesenet og ambulanse er på staden.

Dei to personane som får helsehjelp er begge oppegåande, ifølge politiet.

KRAFTIG: Brannvesenet seier matvogna eksploderte med eit kraftig smell. Vogna er totalskadd. Foto: GUNVALL MEDHUS

– Truleg propanlekkasje

Brannvesenet seier at matvogna er totalskadd. Ifølge Drotningsvik i brannvesenet har det vore eit kraftig smell.

Matvogna skal ikkje ha vore open då eksplosjonen skjedde. Politiet er i kontakt med eigaren. Førebels er årsaka til eksplosjonen ukjend.

– Vi veit jo at slike matvogner har propangass for tilbereding av mat, så vi mistenker gasslekkasje med etterfølgjande eksplosjon, seier Drotningsvik.

Klokka 12.35 er riksveg 7 rydda og open igjen for fri ferdsle. Politiet meiner det er ikkje fare for at enno meir skal eksplodere.