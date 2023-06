Ekspertar trur ikkje det blir matpris-byks 1. juli likevel

Mykje merksemd rundt matprisar og Rema 1000s prisgrep gjer at to ekspertar ikkje trur det blir noko veldig prishopp 1. juli. – No når Rema 1000 har bestemt seg for å gøyme prisaukane, så trur eg ikkje vi kjem til å sjå 4–5 prosent dyrare mat i juli likevel, seier Ivar Pettersen i Alo Analyse til E24. Norma for prisdanning i den norske daglegvaremarknaden har vore at leverandørar og kjeder forhandlar to gonger i året om prisjusteringar. Førre veke gav likevel Rema 1000 beskjed om at dei seier farvel til dette systemet. Professor i politisk økonomi, Bent Sofus Tranøy, seier at han trur den auka merksemda rundt matprisar det siste året gjer at daglegvarekjedene vil vere tilbakehaldne med å setje opp prisane akkurat den første dagen i juli.(©NPK)