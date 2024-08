Ekspedisjonsskip frå Bergen måtte slepast til land

Fartøyet «Vikingfjord» måtte i natt slepast til land av kystvaktfartøyet «Svalbard» på grunn av framdriftsproblem.

Det var BT som først melde om hendinga.

– Fartøyet låg i utløpet av Isfjorden ved Spitsbergen på Svalbard og drifta vestover i havet, skriv Kystvakta på X.

«Vikingfjord» var på veg til Grønland for å plukke opp passasjerar då dei fekk problem.

Eigar Roald Myklebust i Myklebust Management AS fortel til BT at fartøyet hadde hatt service på giret i to dagar.

– Truleg har eit smørjeoljerøyr hoppa av i dette arbeidet, seier han.

Myklebust seier det var ingen passasjerar om bord, fint ver og ingen dramatikk.