Eitt felt framleis stengt etter raset i Sogn

Statens vegvesen er i gang med reinsking av fjellsida etter skredet som gjekk vest for Ljotelitunnelen på fylkesveg 53 mellom Øvre Årdal og Tyin. Etter at ein geolog i dag såg på området blei det oppdaga eit parti i fjellsida som vegvesenet ønsker å ta ned.

Byggeleiar i Statens vegvesen, Geir Ove Engebø, fortel at tid for opning av heile vegen avheng av kva ein finn under steinane som må takast vekk.

– Det kan kanskje opnast i løpet av kvelden eller morgondagen, men viss ein må inn med tyngre utstyr, vil det ta lengre tid, forklarar han.