Einigheit om CO2-kompensasjonsordninga ut 2030

Regjeringa, LO, NHO, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE & FLT er einige om forslag til ei langsiktig og føreseieleg CO2-kompensasjonsordning.

– Eg er svært glad for at vi i dag har blitt einige om ei ordning som gjer at vi får kontroll på kostnadene og gjer ho føreseieleg for både staten og industrien, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Utgiftene under CO2-kompensasjonsordninga har auka kraftig sidan skipinga i 2013, i hovudsak på grunn av auka kvotepris.

Den nye ordninga seier at 40 prosent av kompensasjonen skal brukast til klimatiltak og energieffektivisering i bedriftene.

– Med denne einigheita ryddar vi bort usikkerheita som er skapt og vi sikrar det viktigaste rammevilkåret til industrien i mange år framover. Vi er også fornøgd med at industrien forpliktar seg til å investere store summar i norske arbeidsplassar, seier Frode Alfheim i IE&FLT (tidlegare Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk.)