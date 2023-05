Einebustad brenn i Fana – fullstendig overtent

12.30 melde politiet om brann i einebustad på Dyngeland i Fana. Det skal ikkje vera folk i bustaden eller nokon som er sakna. Brannvesenet er på staden og melder at huset er overtent.

– Det brenn framleis godt. Det som skjer no er at dei føretek ei kontrollert nedbrenning av huset, seier vaktkommandør i 110 Vest Håkon Myking klokka 13.25.

Huset ligg trongt til og tilkomsten er vanskeleg for brannmannskapa. Det er i utgangspunktet ikkje fare for at brannen skal spreia seg til andre bygningar.

Brannvesenet jobbar no med å hindra spreiing til terrenget.

– Viss brannen spreier seg til terrenget kan det vera fare for at han går vidare til bygningar.