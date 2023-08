Einar Iversen ferdig i Everton

22-åringen frå Stord stadfestar i eit intervju med Stord24 at tida i Everton er over. Kontrakten med klubben gjekk ut 1. juli i år. Iversen har spelt fotball i den engelske klubben på aldersbestemt nivå dei siste seks åra. Sommaren 2019 signerte han proffkontrakt med klubben. Vestlendingen, som spelte seg til fast plass på Stord sitt A-lag i 3. divisjon som 15-åring i 2015, har slite mykje med skadar den siste tida. No seier han til avisa at han ser fram til å legge skadane bak seg og finne sjå etter ein ny klubb.