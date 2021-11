Ei kvinne og to menn blei meldt sakna frå Tokagjelet søndag 24. oktober. Dei tre skulle krysse Langvotnevatnet i båt, men blei tatt av straumen.

Laurdag blei éin person funnen død under den høgste fossen øvst i Tokagjelet, og søndag blei ein person til funnen død i Movatnet. Tysdag føremiddag stadfesta politiet at dei to omkomne var blant dei sakna.

Tysdag melder politiet altså om at dei har funne ein tredje omkomen person.

Dei vil orientere vidare om saka på ein pressekonferanse i Norheimsund klokka 17.30.

SJÅ VIDEO: Tysdag ettermiddag vart delar av området rundt elva sprengt bort for å halde vatnet tilbake.

Brukte nye metodar

Store styrker har vore sett inn i søket etter dei tre sakna.

Måndag tok politiet i bruk nye metodar. Ved å redusere vassføringa i elva betra dei søkeforholda, opplyste innsatsleiar i Vest politidistrikt, Svein Valland Laupsa, tidlegare tysdag.

– Det er snakk om eit mindre gravearbeid for å senke vasstanden i elva, slik at arbeidet blir lettare i ein liten periode, sa politistasjonssjef i Kvam, Samnanger og Tysnes, Terje Sperrevik.

Politiet understrekar at nødvendige løyver til utføring av tiltaket er innhenta frå offentlege instansar.

Arbeidet med gravinga starta måndag kveld og heldt fram utover dagen tysdag.

GRAVEMASSAR: Måndag kveld starta arbeidet med å grave ut Tokagjelselva for å redusere vasstanden. Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Søkte med sonar

I tillegg til gravinga har politiet tysdag søkt i Movatnet. Ved dagslys tysdag morgon starta mannskapet søk med «sonar».

Sonar er ein teknikk som kan lokalisera objekt under vatn med hjelp av høgfrekvent lyd.

