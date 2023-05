Ein teken for ruskøyring i Fana

Torsdag like før klokka 15 fekk politiet melding om ein bil som køyrde vinglete mot Midtun i Fana. Det skal ha vore fleire nestenulukker. Politiet rykte ut og fekk kontroll på bilen og sjåføren.

Vedkomande er no mistenkt for ruskøyring og blir teken med til legevakta for å ta blodprøve. Politiet opprettar sak.