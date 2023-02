Éin person til sjukehus etter trafikkulukke i Loddefjord

Ein lastebil og ein personbil har kollidert på fylkesveg 558 Lyderhornsveien ved Bjørndalstjørna. Vegen er stengd og trafikken står, ifølge politiet, som er på staden saman med dei andre naudetatane.

Klokka 07.30 melder politiet at sjåføren av personbilen, ein 18 år gamal mann, er sendt med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfanget er ukjent. Lastebilsjåføren, mann i 40-åra, var uskadd. Begge involverte var medvitne etter kollisjonen, ifølge politiet.



Det er bestilt bilbergar for å fjerne personbilen. Klokka 07.44 er vegen opna for manuell dirigering.