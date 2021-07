Ein person til sjukehus etter rekkehusbrann i Førde

Naudetatane fekk melding om ein brann i rekkehus med 6 bueiningar natt til torsdag. Ein mann kom seg ut av leilegheita som brann.

Mannen har opplyst at det ikkje skal ha vore fleire personar i bustaden. Årsaka til brannen er så langt ikkje kjent.

– Han var vaken, men er frakta til sjukehuset i Førde, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt til NRK.

SPREIDDE SEG: Bueininga var overtent då brannvesenet kom fram. Foto: NRK.no-tipsar

Brannen spreidde seg til nærliggande bueiningar. Like før klokka 04 melde brannvesenet at brannen var under kontroll.

– Vi har fått dempa alt, røyken har gitt seg og vi Finn ikkje meir varme i rekkehuset, opplyser innsatsleiar for brann, Magnus Stein.

Ein brannmann som fekk i seg ein del røyk har blitt sett til av lege, men er no tilbake i sløkkingsarbeidet.

KONTROLL: Brannvesenet fekk rundt 03:30-tida kontroll på brannen i Førde. Foto: Julianne Flølo / NRK

Evakuerte rundt 20

Rekkehuset ligg i eit område der det er tett mellom husa. Stein opplyser at rundt 20 personar vart evakuerte. Nokre får flytte heim. Politiet opplyser at rundt 12 personar blir innlosjerte på hotell.

– Vi har evakuert folk frå alle leilegheitene, fortel innsatsleiar Roar Bø frå Vest politidistrikt.

NABO: Ove Håkonsen er nærmaste nabo til brannen. Foto: Julianne Flølo / NRK

Som nærmaste nabo var Ove Håkonsen ein av dei evakuerte. Han skulle etter planen flytte i august. No blir planane endra.

– Nokre naboar kom og banka på døra. Då var det berre å få på seg kleda. Brannvesenet var inne etterpå for å hente nokre affeksjonsverdiar, fortel han tydeleg prega.

Full overtenning

Innsatsleiar Stein seier huset var overtent då brannvesenet fekk meldinga. Han anslår at dei første brannmannskapa var framme mellom fem og åtte minutt etter at det blei slått alarm.

– Det var mykje folk rundt her. Det blei veldig hektisk i starten, fortel han.

– Frykta de at brannen skulle spreie seg?

– Vi frykta ganske lenge at brannen skulle spreie seg til fleire bueiningar i rekkehuset. Vi frykta ikkje at brannen skulle spreie seg til fleire rekkehus.

Rekkehuset som brann har fått omfattande skader.

– Det er totalt nedbrent der brannen starta, men elles ser det ut som om vi har klart å redde store deler av resten av rekka. Med tanke på korleis det såg ut då vi først kom, så føler eg at vi har gjort ein god jobb, seier Stein.

Mellom 20 og 30 brannmenn har vore i sving under sløkkearbeidet. Brannvesenet blir på staden utover føremiddagen.

– Nå blir det å sikre at vi ikkje har oversett noko, og sikre at vi klarer å berge noko av verdiane i rekka.