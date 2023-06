Ein mann pågripen og sikta for drapsforsøk i Bergen

Ein mann i 20-åra er pågripen og sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på eit hotell i Bergen natt til søndag. Ein ung mann vart frakta til sjukehus etter hendinga.To personar som tidlegare var arresterte er lauslatne, fordi mistankegrunnlaget mot dei er svekka, opplyser politiet.

– I staden har politiet pågripe ein mann i 20-åra og sikta han for drapsforsøk, seier politiadvokat Farzad Izadi. Mannen vil bli framstilt for fengsling tysdag. Det var søndag kveld at han vart pågripen.

– Saka er i ein innleiande fase. Politiet etterforskar saka breitt og held fleire hypotesar opne, seier Izadi. Dei utelukkar ikkje at fleire kan vera involverte.