Ein halv million er framleis uvaksinerte: – Vil dei ikkje, så vil dei ikkje

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Har dei spørsmål, skal me svara. Er det misforståingar, skal me oppklara. Men vil dei ikkje, så vil dei ikkje. Dette er eit tilbod, seier Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) i ein e-post til NRK.

Framleis har nesten ein halv million vaksne nordmenn ikkje teke fyrste dose med koronavaksine. Dette til tross for at massevaksineringa enkelte stadar no går mot slutten.

Aavitsland er likevel ikkje særleg bekymra. Til Nyhetsmorgen på P2 torsdag minna han om at Noreg har "ei eineståande god oppslutning om vaksineprogrammet".

– Me har ikkje noko register over dei som har takka nei til vaksinasjon. Mange av dei som enno ikkje er vaksinerte, vil bli det dei nærmaste vekene, skriv han til NRK torsdag kveld.

– Det er ikkje slik at alle desse har nekta.

Talet på vaksinerte i Noreg Andel med fyrste dose Talet uvaksinerte Andel med andre dose Talet som manglar ein eller to dosar Heile befolkninga 71% 1,58 millionar 50% 2,72 millionar 18 år og meir 88% 497.000 62% 1,61 millionar 45 år og meir 94% 144.000 83% 390.000 65 år og meir 97% 34.000 95% 52.000

Tre prosent vil ikkje

Om lag tre prosent av den norske befolkninga vil ikkje ta vaksine. Samstundes seier rundt tre prosent at dei er usikre på om dei vil ta vaksinen, ifølgje meningsmålingane FHI gjer annakvar veke.

– Den andelen har gått ned sidan me starta vaksineringa. Det å nøla og ikkje ønskja å vaksinera seg, er blitt sjeldnare, seier Aavitsland.

Han forventar at det kjem til å bli færre enn ein halv million nordmenn som ikkje vil vaksinera seg.

– Kva kan denne halve millionen uvaksinerte ha å seia for gjenopningsplanen?

– Som sagt, dei blir færre etter kvart. Vi er ikkje heilt i mål enno. Gjenopninga må ta omsyn til smittesituasjonen, særleg talet på nye innleggingar, skriv Aavitsland.

OVERLEGE: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

Bergen startar drop-in-vaksinering

Bergen kommune starta torsdag med drop-in-vaksinering. Tilbodet gjeld alle innbyggjarar i Bergen som er fødde i 2003 eller tidlegare.

– Me er jo ute etter å få tak i dei som enno ikkje har begynt vaksineringa, og håpar det er mange som melder seg. Men så er me jo og klare til å ta i mot alle dei som skal ha dose to, seier helsebyråd i Bergen, Beate Husa.

Tidleg torsdag var det ikkje kø på drop-in-tilbodet. Det var det derimot då studentane i byen tidlegare i veka fekk tilbodet. Bergen har denne veka fått 57.000 vaksinedosar.

– Det er no når me har fått så mange dosar at dette er den hensiktsmessige måten å gjera det på, seier Husa.

KØ: Måndag, tysdag og onsdag fekk studentane i Bergen koma på drop-in-vaksinering. Mange ville nytta seg av tilbodet. Foto: Ingeborg Kløve-Graue / NRK

Også fleire kommunar gir drop-in-vaksinar. Det trur FHI er lurt, men dei er ikkje sikre på om det er ei ordning for heile landet.

– Det må kommunane avgjera. Mange av dei treng ikkje dette. Det passar nok best i byane, seier Aavitsland.