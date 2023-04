Ein fjerde brann truleg påsett i dag

I tillegg til tre brannar på toalett på to kjøpesenter i Bergen i dag, har politiet også fått melding om ein brann på eit toalett i Bildøyhallen på Sotra i 14-tida. Også i mars var det to brannar på ulike kjøpesenter i byen. Politiet meiner brannane var påsette, og undersøker no om det er ein samanheng mellom dei.