Ein eldre mann til sjukehus med stikkskadar

Politiet fekk meldinga om kroppsskade i ein bustad på Bremnes i Bømlo kommune i klokka 14.39 laurdag.

Ein mann i 70-åra har fått stikkskadar og er sendt til Haukeland universitetssjukehus med luftambulanse. Skadeomfanget er ukjend.

Ei kvinne i 60-åra er arrestert, melder Sør-Vest politidistrikt.

Politiet opplyser at det er for tidleg å seie noko om bakgrunnen for hendinga eller relasjonen mellom dei to personane.

– No har vi igangsett taktisk og teknisk etterforsking og prøver å få klårleik i kva som har skjedd. Vi har kontroll på staden, seier operasjonsleiar Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

– Kor alvorleg er skaden?

– Det veit eg ikkje per no.

STIKKSKADAR: Bremnes er sentrum i Bømlo.

Nabo ringde

Innsatsleiar på staden, Tore Frøyland-Jensen, seier alt tydar på at det berre var to personar til stades der hendinga skjedde, den sikta og den fornærma. Kvinna er frakta til politihuset i Haugesund. Det er førebels uvisst når det blir utført avhøyr.

Politiet seier mannen var medviten då dei kom til huset.

Ut over kvelden kjem politiet til å snakke med naboar, for å få betre oversikt over hendingsgangen.

Ifølge BT seier politiet at det var ein nabo som ringe og fortalde at ein mann var skadd, og at valdshendinga skjedde inne i bustaden.

Åstaden er no sikra og det blir utført tekniske undersøkingar utover kvelden.