Ein del ordensuro i Bergen

Politiet har hatt ein del ordensuro og slagsmål å hanskast med i løpet av natta. I Bergen vart to personar sette i arresten. Ein for ordensuro på verftet, og ein for skadeverk ved legevakta. – Det har heldigvis ikkje vore veldig alvorlege hendingar. Det meste har løyst seg med pålegg og bortvising, seier operasjonsleiar Tom Johannessen.