Ein bilist skjelte ut politiet – ein annan hadde lappen i berre nokre timar

Fartskontrollen på E39 Hatland på Stord fredag vart ein fartskontroll utanom det vanlege for Utrykkingspolitiet.

– Ein bilist stoppa, rulla ned vindauga og begynte å brøla mot tenestepersonane, seier vaktsjef i Sør-Vest politidistrikt, Håkon Tornes. Det viste seg at mannen som skjelte ut politiet var sint fordi ein av tenestepersonane som stod der hadde gitt han ei bot for to veker sidan. Tornes kjenner ikkje detaljane, men trur det skal vera snakk om nedsettande skjellsord. Bilisten er no meld for forulemping av tenestemenn.

– Kva skal til for å bli meld for slik oppførsel?

– Det har vore ein del diskusjonar om kva politiet skal tola, og det er avhengig av både om andre folk høyrer på og kor sterk lut som blir brukt. Og så har det vel litt å seia kvar ein er i Noregs land.

På fartskontrollen vart det skrive ut 18 forenkla førelegg. Ein hadde brukt mobiltelefon, medan 17 køyrde for fort. Aller fortast gjekk det for ein som berre hadde hatt lappen i nokre få timar. Han hadde hatt oppkøyring nokre timar tidlegare, men etter å ha køyrt i 100 km/t i 60-sona har førarkortet blitt inndrege av politiet.

– Det var ei veldig kortvarig glede det førarkortet, seier Trones.