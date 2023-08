Ein av fem vestlendingar plagast av dårleg inneklima på jobb

Det viser ein rapport gjennomført av Respons Analyse på vegner av GK Gruppen. GK opplyser om at særleg tilsette i skular, barnehagar og i helsebygg plagast. Generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum, seier at dårleg inneklima kan føre til redusert konsentrasjon, hovudverk og auka risiko for å utvikla astma.

– Vi veit også at menneske med astma, allergi og andre overfølsemdsjukdommar er særleg sårbare og kan få betydeleg auka helseplager i bygg med dårleg inneklima, forklarar ho vidare.

Dei viktigaste årsakene til dårleg inneklima på jobb skal vere dårleg ventilasjon og feil innetemperatur. Rapporten viser vidare at forholda vil forverre seg fram mot 2030.