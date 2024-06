Eigarskapen i SFE skal greiast ut

Sogn og Fjordane Holding og Eviny skal greie ut grunnlaget for ein framtidig eigarstruktur i Sogn og Fjordane Energi.

Det skriv Eviny i ei pressemelding i ettermiddag.

SF Holding er største eigar i SFE med 49,51 prosent av aksjane.

SF Holding og Eviny har signert ein intensjonsavtale som seier at selskapa, saman med SFE, skal sjå på tre ulike alternativ: Slå saman selskapa, halde fram eigarskapen som i dag, eller at Eviny ikkje lenger er aksjonær i SFE.