Eierfylke retter ikke kritikk mot bompengeselskapet Ferde – to stemmer avgjorde

Bompengeselskapet Ferde har fått krass kritikk etter at NRK avslørte en rekke regelbrudd i selskapet.

Tirsdag krevde et enstemmig fylkesting i Rogaland at styret i bomselskapet blir byttet ut.

– Det er avdekket ganske mange mangler og regelbrudd. Summen av dette gjør at fylkestinget i Rogaland har behov for å ta grep. Vi har vært veldig tydelige i vårt vedtak, sier fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap).

Det samme prøvde opposisjonen i Vestland å være. Rødt, FNB, Frp og H fikk med seg posisjonspartiet SV om å vedta kritikk mot styret i Ferde da de tirsdag behandlet en selskapsrevisjon av bomselskapet.

Det lyktes de ikke med. Med 34 mot 31 stemmer vedtok fylkestinget instillingen fra kontrollutvalget uten tillegg.

Det forarger gruppeleder for SV i Vestland fylkesting, Marthe Hammer.

– Jeg syns det er skuffende at vi ikke klarer å samle et flertall for kritikk av Ferde. Alle sakene som er avdekket er veldig alvorlige, sier hun.

Ferde-avsløringene Ekspandér faktaboks NRK har dokumentert at ansatte i Ferde har hatt eierinteresser og biarbeid i andre selskaper som bomselskapet samtidig har handlet med.

Blant annet styrte Ferde-direktør Trond Juvik i Bergen en periode et system for innkreving av skatt i en provins i Kongo, samtidig som han var sjef i det offentlig eide bomselskapet.

Juvik har understreket at han har brukt sin private tid på et begrenset biarbeid for det private selskapet, og at han har oppfylt alle forpliktelsene overfor bomselskapet. Han avviser at han styrte skattesystemet i Kongo. Ifølge Ferde var det en krevende overgang fra privat til offentlig eierskap som i en periode bidro til utfordringer med å følge det offentlige rammeverket.

Ferde svarer på kritikken her.

Mistet tillit etter granskingsrapport

Ferde har vært gjenstand for to granskinger etter at NRK satte søkelyset på bompengeselskapet i fjor. Tirsdag presenterte revisjonsselskapet Deloitte rapporten for fylkestinget som konkluderer med flere regelbrudd og kritikkverdige forhold i Ferde.

Det var dette som gjorde at tålegrensen for Rogaland fylkesting var nådd tirsdag. Et enstemmig ting stemte for å skifte ut styret ved neste generalforsamling 23. april.

Rogalands stemmeavgivning betyr at fylkeskommunen har skiftet kurs siden januar. Da uttalte alle eierfylkene at de hadde tillit til styret.

ENSTEMMIG VEDTAK: Fylkestinget i Rogaland stemte tirsdag enstemmig for at styret i Ferde bør skiftes ut ved neste generalforsamling 23. april. På bildet: Ferde-direktør Trond Juvik og fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap). Foto: Leif Rune Løland / NRK

To stemmer fra kritikk

I Bergen stemte Vestland fylkesting over et forslag om kritikk mot styret. Det endte med at flertallet stemte ned forslaget med 34 mot 31 stemmer.

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp), sier det er fylkeskommunene som eiere som må ta ansvar for det som har skjedd.

Likevel ønsker både han og flertalet i fylkestinget at det er generalforsamlingen som tar stilling til om styresammensetningen skal endres.

– Det har vært en krass debatt. Jeg tenker at det viktigste er at vi tar ansvar selv. Det er lett å sparke nedover, men her er det fylkestingene selv som har ansvaret. Det har ikke kommet frem noe ulovlig, sier han.

– Etter å ha hørt gjennomgangen fra Deloitte oppfatter jeg kritikken som langt mindre alvorlig enn det jeg har lest i media, sa gruppeleder for KrF, Trude Brosvik.

Både Senterpartiet og KrFs gruppeledere gikk flere ganger på talerstolen for å understreke at et eventuelt mistillitsspørsmål må tas opp i generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.

Uttalelsene fikk både Frp og fylkestingsrepresentant for Rødt Vestland, Terje Kollbotn til å reagere.

– Jeg opplever at alvorligheten av denne saken blir dysset ned og ikke tatt på alvor. Det er vi, som eierkommune, som må vise handlekraft, sa Kollbotn, som tok til orde for å vedta at fylkestinget i Vestland ikke lenger har tillit til styret.

Gruppeleder Trym Aafløy i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) mente Rødt hadde «drukket for mye Møllers tran» og ville følge Rogaland sitt eksempel.

STEMTE NED FORSLAGET: Vestland fylkesting stemte ned forslaget om mistillit mot Ferde-styret med 34 mot 31 stemmer. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Skuffet over samarbeidspartnere

Sosialistisk venstreparti (SV) er det eneste posisjonspartiet i fylkestinget i Vestland som stemte for kritikk.

– Rapporten konkluderer med inhabilitet hos faglig leder og brudd på forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser. Det i seg selv er god nok grunn til å gjøre noe med styrets håndtering, sier Hammer.

Juvik har tatt selvkritikk for at han ved et tilfelle var inhabil i forbindelse med kjøp av datalisenser. Han har understreket at kjøpet likevel var i Ferdes interesse. I sin kommentar til granskingsrapporten fra Deloitte, uttalte han blant annet:

– Selskapet gikk fra privat til offentlig selskap over natten uten at det var gjort tilstrekkelige forberedelser av hvordan selskapet skulle ivareta rollen som et offentlig selskap. Vi mener at selskapskontrollens konklusjoner og anbefalinger må ses i dette lys, skriver Juvik.

Ferdes styreleder Paul M. Nilsen skriver dette i en kommentar til NRK:

«Eierne er i sin fulle rett til å skifte ut styret når de mener det er grunn til det.»