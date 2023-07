Eieren av servalen erkjenner straffskyld

Fredag ettermiddag ble det gjennomført et avhør med eieren av servalen i en videosamtale.

Der erkjente den siktede eieren straffskyld for å ha hatt servalen som husdyr i strid med viltloven. Hun har også erkjent straffskyld for medvirkning til innførsel av servalen i strid med naturmangfoldloven.

Det sier politiadvokat Olav Otterdal.

Han informerer om at den kvinnelige eieren gjemmer seg for politiet, og at hun har opplyst politiet om at hun vil forbli skjult til servalen ikke lenger er i fare.

– Vi har en formening om hvor i landet siktede befinner seg, og vi forsøker å finne ut av hvor hun er, men det er et spørsmål om prioriteringer og ressurser, sier Otterdal.

Otterdal sier at siktede risikerer fengselsstraff for disse overtredelsene, men at det må avgjøres i retten.

Kvinnen opplyste i avhøret at hun fikk servalen i desember 2021, og den er født i Russland.

BT omtalte saken først