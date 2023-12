Eidfjord oppmoda om å ta imot 25 flyktningar: – Me har ikkje kapasitet til så mange

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har bede Eidfjord kommune om å ta imot 25 flyktningar i 2024, men det melder kommunen at dei ikkje har kapasitet til, skriv Hardanger folkeblad. I eit delegert vedtak frå administrativ og politisk leiing der fagavdelinga var representert kjem det fram at kommunen kan ta imot inntil ti flyktningar frå Ukraina i 2024.

– Me opplever no at me nærmar oss eit mettingspunkt, ut frå at det er utfordrande å skaffa husvære til fleire, står det i eit notat som omtalar vedtaket, skriv avisa.