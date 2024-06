Eide Fjordbruk AS tek over slakteri i Brandasund

Matprodusenten Eide Fjordbruk AS tek over slakteriet til Lerøy Sjøtroll i Brandasund på Bømlo, skriv Sunnhordland.

65 tilsette mista jobben då lakseslakteriet Lerøy Sjøtroll blei nedlagt for to år sidan. Lakseslakteriet valde å samle all produksjon på ein stad for å betre drifta.

Eide Fjordbruk skal ta til med slakting og pakking av laks og aure på den nye eigedommen.

– Me er svært glade for at Eide vil halda fram drifta av slakteriet i Brandasund, og me ser fram til å ta fatt på oppgåvene som ligg føre oss. Framover skal me setja saman eit sterkt team med dyktige og motiverte medarbeidarar og føreta ein del oppgraderingar av anlegget, seier Nils Stikholmen.

Stikholmen var tidlegare tilsette i Lærøy Sjøtroll og skal no ta over som dagleg leiar på Eide Fjordbruk AS.