Ein mann i 30-åra er no sett i varetekt i ei veke etter hendinga på Hjellestad i Bergen.

Det var ved 23-tida fredag kveld at ei gruppe tenåringar gjorde rampestrekar av typen «ring på og spring» ved bustaden hans.

Det inneber at ein ringer på og stikk av før nokon rekk å opna døra.

Som ein konsekvens av dette oppstod den alvorlege valdshendinga.

– Mannen skal ha angripe den eine ungdomen med ei øks, seier politiadvokat Ingeborg Drægebø.

Væpna politi arresterte mannen seinare same kveld. Søndag vart han framstilt for varetektsfengsling, sikta for grov kroppsskade.

Politiadvokat Ingeborg Drægebø. Foto: Ragnhild Myklemyr

Politiet bad om fire veker varetekt.

– Påtalemyndigheiten meiner at det var fare for tap av bevis og fare for gjentaking, og bad derfor om fire veker i varetekt, seier politiadvokat Wibecke Gjermundrød til NRK etter fengslingsmøtet.

Politiet vurderer å anka.

– Kunne gått mykje verre

Tilstanden til den 15 år gamle guten er stabil og etter forholda bra.

– Han har forklart seg til politiet og får behandling på sjukehus, seier Drægebø.

Ho kan ikkje gå i detaljar på skadeomfanget.

– Etter forholda har det gått greitt, det kunne gått mykje verre.

Mellom fem og åtte tenåringsgutar skal ha vore med fredag kveld. Dei blei vitne til hendinga. Nokre av dei på lang avstand, nokre på nærare hald.

– Det er klart at det har vore skremmande for alle dei involverte.

Hendinga skjedde på Hjellestad i Bergen.

Tidlegare ustraffa

Tenåringane og den sikta mannen i 30-åra bur i same område, men kjenner kvarandre ikkje frå før.

– Så vidt politiet kjenner til, er det ingen av dei som kjenner kvarandre utover at dei bur i same område, seier Drægebø.

Ho opplyser at mannen er tidlegare ustraffa.

Politiadvokaten opplyser at politiet held fram med å jobba med saka. Dei avhøyrer vitne, gjer åstadundersøkingar og andre etterforskingsskritt for å finna ut kva som har skjedd og kvifor det skjedde.

Fredrik Verling er forsvarar for mannen i 30-åra.

Den sikta har ikkje erkjent straffskuld, opplyser han til NRK.

– Eg vil ikkje kommentera kva han har forklart, seier Verling.

– Det er ingen som har det godt når dei sit i varetekt. Han har det som andre ville hatt det i same situasjon.