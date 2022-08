Edvard Rørtveit Adolfsen klar for toppklubb i Canada

Rogalendingen Edvard Rørtveit Adolfsen forlèt Førde Volleyballklubb etter to år i klubben. På desse åra har han mellom anna vore med på å vinne NM. No er han klar for det canadiske topplaget Camosun Chargest.

– Dersom sjansen dukka opp for å studere og spele volleyball i utlandet, så ville eg ta han, seier Adolfsen på Førde volleyballklubb sine nettsider.