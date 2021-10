NRK har fått tre minutter med Edina.

– Jeg er sliten, og jeg har ikke sovet så bra, sier Edina.

Legene anbefaler henne å holde samtaler på maksimalt fem minutter om gangen.

Neste måned fyller Edina 18 år. Dagen markerer den største overgangen i livet. Likevel betyr ikke fødselsdagen nødvendigvis at Edina får mer frihet.

– Det er veldig kjipt. Det enda en ting på toppen av alt det andre. Det er ikke noe gøy, sier Edina.

Som tiåring ble hun kronisk syk. Legene tror sykdommen ble utløst av en virusinfeksjon.

Edina (17) tilbringer livet i et mørkt rom. Sykdommen gjør at hun blir dårligere av all form for lyd og lys. Hun har ikke vært nede fra andre etasje i huset på to år. På gode dager klarer hun å tegne litt. Det er flere måneder siden sist.

Vil bestemme over eget liv

Våkentiden går til måltider og stell. Haukeland universitetssjukehus stiller opp med et avansert hjemmesykehus når hun skal på kontroll.

NRK har latt være å bruke Edinas etternavn etter ønske. Etternavnet til moren er derfor heller ikke oppgitt.

Familien har sjonglert livet på kreative måter for å komme seg rundt at Edina mangler ID.

For å pass eller nasjonalt ID i Norge, krever politiet at hun møter opp på et passkontor. Slik har det alltid vært.

– Det er helt umulig for Edina. Lys og lyd påvirker henne veldig. Hun blir utmattet av det, og får en kraftig symptomforverring i form av smerter og utmattelse. På dårlige dager er bare berøring krevende, sier moren.

OPPGITT: Åse mener det er viktig at datteren får ID når hun fyller 18 år. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Moren til Edina får ta ut medisiner på det lokale apoteket i Bergen, fordi de ansatte kjenner Edinas situasjon.

Men på andre apoteker i Norge vil hun ikke få godkjent dette. Edina trenger ID for å gi fullmakter til andre, til for eksempel å ta ut medisiner.

AKTIV: Edina var et aktivt barn før hun ble kronisk syk. Foto: Privat

– For mange 18-åringer betyr det å ha ID kort frihet og mulighet til å gjøre ting man ikke kunne før. Som å komme inn på utesteder og kjøpe alkohol. For henne er ID-kort knyttet til veldig grunnleggende rettigheter i hennes liv. Blant annet å bestemme over eget liv ved å gi fullmakter, men også det å stemme, sier moren Åse.

Stemte ikke ved valget

I Norge er stemmerettsalderen året du fyller 18 år. Edina hadde derfor mulighet til å stemme for første gang under årets stortingsvalg.

Dette trengte hun legitimasjon til.

– Jeg har lært på skolen siden jeg var liten hvor viktig rettigheten til å stemme er, sier Edina.

PASS OG ID: I Norge må man møte opp personlig for å få nasjonalt ID-kort eller pass. Dette er ikke mulig for Edina. Foto: Dina Danielsen

Familien leste seg derfor opp på regelverket i forkant av årets stortingsvalg. I Norge er det mulig å søke om å få stemmeurnen hjem til seg.

Valgloven slår fast at velgere som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg.

Legitimasjonen må inneholde navn på og bilde av velgeren, samt fødselsdato.

Valgmedarbeideren kan bruke skjønn. For eksempel kan for eksempel være studentbevis eller adgangskort, så lenge det inneholder fødselsdato, navn og bilde.

Edina måtte slutte tidlig på skolen og mangler derfor skolekort med bilde. Hun eier heller ikke bankkort med bilde.

TEGNESAKER: På en god dag klarer Edina å være i stuen utenfor soverommet. Hun tegner og hører på lydbok. Aktiviteten krever at hun hviler mellom øktene. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Edina og familien søkte derfor ikke om å stemme hjemmefra.

– Alvorligheten av ikke å kunne få ID ble satt i perspektiv da jeg fikk vite at jeg ikke kan stemme, sier Edina.

Finnes ikke teknisk mulighet

Denne sommeren rullet Erna Solberg to passbusser på norske veier.

PASSBUSS: Erna Solberg klippet politisnor da passbussene ble lansert denne sommeren. Foto: Javad Parsa / NTB

Passkontorene på hjul skal erstatte de 70 nedlagte passkontorene i Norge og gjøre det enklere for dem med lang reisevei til nærmeste passkontor.

Bussene med passutstyret om bord, ga moren til Edina håp.

Kanskje utstyret fra bussen kunne bli tatt med inn i huset til Edina? Men moren fikk et skuffende svar tilbake:

– Folkene på passkontoret var hyggelig og imøtekommende. De forsøkte å finne en mulighet for henne. Men de landet på at det ikke finnes en teknisk mulighet til å komme inn og hjem til henne for å ta fingeravtrykk og bilde slik at hun kan få pass eller nasjonal id-kort, sier moren til Edina, Åse.

Dette bekrefter politidirektoratet at stemmer.

– Dette er kjøretøy som innehar nødvendig utstyr for å kunne utføre søknadsbehandling for pass og ID-kort på en trygg og sikker måte. Utstyret som benyttes er fastmontert og er av sikkerhetshensyn ikke tilrettelagt for lett å kunne demonteres eller brukes som bærbart utstyr, sier Unni Norum i ID-seksjonen i Politidirektoratet.

JOBBER MED LØSNING: Unni Norum i ID-seksjonen i Politidirektoratet sier at det alltid har vært krav om å møte personlig på passkontor. Politidirektoratet arbeider nå med å finne en løsning. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Dermed finnes det ingen mobil løsning som gjør at politiet kan oppsøke folk hjemme i dag.

Foreslår vergemål

Politiet har foreslått at moren skulle skaffe vergefullmakt. I Norge er vergemål i utgangspunktet frivillig. Ved noen tilfeller kan de være tvungne.

– Et vergemål kan fint omfatte én konkret disposisjon, for eksempel kun bistand i spørsmål om salg av bolig, sier Pia Savanger Angel, seksjonsleder i Statsforvalteren i Vestland.

Likevel synes moren og Edina at dette er en dårlig løsning.

Hva er et vergemål? Ekspandér faktaboks En verge represententerer en person overfor andre. Vergemål skal hjelpe for personer med en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse som ikke kan ivareta egne interesser Vergemål etter vergemålsloven § 20 er frivillige, og vergen kan ikke gjøre disposisjoner som vergehaver motsetter seg. Vergefullmakten vil som hovedregel omfatte bistand i nærmere bestemte personlige eller økonomiske forhold. Et vergemål skal tilpasses behovene, og skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Kilde: Pia Davanger Angel, Statsforvalteren i Vestland og vergemålsportalen.no.

– Poenget med å bli 18 år er ha råderett over eget liv. Dersom man skal under et vergemål, så blir man umyndiggjort på et punkt. Å ikke kunne få råderett over eget liv, synes jeg ikke skal begrunnes i tekniske løsninger. Edina er en skarp jente med klart hode, sier moren.

Utvikler løsninger

Norum i ID-seksjonen til Politidirektoratet opplyser om at politiet jobber med nye løsninger for personer som Edina.

– Det jobbes med å utvikle løsninger som kan benyttes i særskilte tilfeller hvor det er nødvendig å tilrettelegge for innbyggere som er sterkt bevegelseshemmet eller av andre helsemessige årsaker er forhindret fra å oppsøke et av politiets pass- og ID-kontorer, sier hun.

– Arbeidet er ikke ferdig, men vi tar sikte på å kunne ha en løsning tilgjengelig i midten av 2022, sier hun.