Edel (74) mistet blomster hun plantet med moren: – Spør før du forsyner deg i hager

74 år gamle Edel Jacobsen på den lille øyen Lerøy vest for Bergen er fortsatt opprørt etter at hagen hennes hadde ubudne gjester på besøk mandag ettermiddag.

– Hevdet påskeliljene vokste vilt

– De kom med båt og hadde med seg ryggsekk, bæreposer og spade. Jeg så dem først da de stod og spadde opp påskeliljer i hagen min. Da jeg spurte hva de drev med, fikk jeg til svar at dette vokste vilt og at de derfor var i sin fulle rett, forteller pensjonisten.

Selv om det ikke var snakk om så mange løker, forteller Jacobsen at det store hullet i hagen oppleves som vært sårt av sentimentale årsaker.

– Disse påskeliljene plantet jeg sammen med min mor for mange herrens år siden. Derfor syns jeg dette er forferdelig, sier 74-åringen.

– SJELDNE PLANTER: Kjell Arne Vardøy har en rekke påske- og pinseliljer av forskjellig slag som tanten hans samlet for 30-40 år siden. Foto: Kjell Arne Vardøy

Hadde sagt ja om de ble spurt

Ett hus bortenfor har også Kjell Arne Vardøy hull etter en fremmed spade i hagen, som hans tante møysommelig bygget opp og plantet for 30-40 år siden.

– Jeg satt på hjemmekontor med ryggen til og så ingenting før etterpå. Jeg orker ikke bruke så mye energi på det, men jeg syns jo ikke noe om slik oppførsel. Det går jo an å spørre i stedet for å ta seg til rette, sier Vardøy.

– For meg er det mange følelser knyttet til hagen. Vi har mye sjeldne planter her, og jeg er jo litt kry over å kunne vise barn og barnebarn hva tanten min gjorde.

Edel Jacobsen understreker at ting hadde stilt seg helt annerledes dersom noen kom og spurte om å få noen avleggere.

– Da hadde jeg helt sikkert sagt ja, sier hun.

– UHØRT: NRK Vestlands hageekspert Anne Tafjord Kirkebø forstår godt at hageeierne på Lerøy er fortvilet. Foto: Ingvild Nave / NRK

Hageekspert: – Kjent problemstilling

NRK Vestlands hageekspert, Anne Tafjord Kirkebø, skjønner godt at Edel og de andre hageeierne på Lerøy er fortvilet.

– Dette er dessverre en kjent problemstilling som kanskje var enda mer utbredt før. Å ta noe som helst uten å spørre grunneier er uhørt. Hvis man tar fredede planter, kan det også være straffbart, sier Kirkebø.

Hun sier at selv såkalte «forvillede» planter, hvor planten har bredt seg over et større område enn den opprinnelig var plantet i, også tilhører grunneier.

– Det er jo deres hageplanter som har spredd seg og er med andre ord ikke ville planter, sier Kirkebø.

Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Friluftsloven § 5 / Lovdata

Ikke omfattet av allemannsretten

– Selvfølgelig er det ikke greit å forsyne seg av noe i andres hager uten at du først har fått tillatelse fra eier, sier advokat Annita Magnussen i Huseiernes landsforbund.

Friluftsloven og allemannsretten gir anledning til å plukke sopp, bær, blomster og urter i utmark, men denne retten gjelder ikke i folks hager.

Generalsekretæren i Det norske hageselskap, Tron Hirsti, mener at det å ta planter og løker fra hager må karakteriseres som tyveri.

– Sånt er dårlig stil. Er man usikker, må man spørre eieren om lov til å plukke med seg ting, sier Hirsti.

Etter det NRK kjenner til, vil hageeierne på Lerøy ikke anmelde forholdet til politiet.