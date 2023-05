E39 ved Moskog heilt stengt

E39 Moskog mellom Førde og Vassenden er heilt stengt frå kl. 16.30 og til ubestemt tid. Politiet gjer åstadundersøkingar etter ei trafikkulukke der ein person omkom. Stenginga kan vare fram til kl. 18.30 blir NRK opplyst om. Det er omkøyring for personbilar via fv. 615 Hyen og for køyretøy over 7,5 tonn via rv. 5 Sogndal.