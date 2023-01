E39 stengt til måndag

E39 ved Skrede langs Hornindalsvatnet i Stad kommune vil blir halde stengt til måndag kl. 10, opplyser Vegtrafikksentralen. Vegen har vore stengt sidan søndag ettermiddag etter at det gjekk eit fire meter breitt jordras over vegen. Entreprenør vil sjå på raset i dagslys måndag. Omkøyring er via rv. 651.