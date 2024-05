E39 stengt i ein time ved Byrkjelo

På E39 mellom Førde og Nordfjordeid skal ein kranbil berge eit køyretøy langs Bergheimsvatnet nokre kilometer sør for Byrkjelo tysdag ettermiddag. Statens vegvesen reknar med at arbeidet vil starte rundt kl. 18 og at det vil vare rundt ein time. Her er det ikkje omkøyring og trafikken må vente. Dette er på E39 mellom Klakegg og Byrkjelo.