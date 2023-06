E39 open igjen – endene har kryssa vegen

Vegtrafikksentralen meldte at Eidsvågtunnelen i retning mot sentrum stengde på grunn av at ei andemor og «hennar søte små andungar» prøvde å krysse E39 i Eidsvågdumpen. Politi var på staden for å sikre trygg kryssing for fuglane.

– Andemor og co. har kome seg vel over, skriv dei på Twitter