E39 er stengt mellom Vikanestunnelen og Vikesundtunnelen ved Romarheim i Nordhordland.

Rundt klokka fire natt til fredag gjekk det eit ras over vegen med fleire større steinblokker, fleire tre og ein del jord, ifølgje Vegtrafikksentralen.

– Det er opplyst å vera store steinar på fleire hundre kilo. Ingen køyretøy eller bustader er trefte, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet og ein entreprenør er på staden.

BRATT: Det er veldig bratt over rasstaden, og det viser godt i fjellsida kor steinane har kome ned frå. Foto: Politiet

Ventar på geolog

Det er førebels uklårt kor lenge vegen kjem til å vera stengd.

– Me ventar på ein geolog som kan avgjera om området er trygt, eller om det kan vera fare for nye ras, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Dei største steinane skal vera om lag 1 gonger 2,5 meter.

Dahl-Michelsen opplyser at det er sjeldan det går ras på denne strekninga.

– Men det er veldig bratt i området.

Han seier at sjølve oppryddinga truleg ikkje vil ta så lang tid. Anleggsmaskiner som kan brukast til opprydding er på veg til staden.

– Men først må geolog vurdera om det er trygt å arbeida på staden.

STEINRAS: Både steinblokker og tre har kome ned i vegen ved Vikanes. Foto: Politiet

Fleire omkøyringsvegar

E39 er hovudvegen mellom Bergen og Førde.

Vegtrafikksentralen skriv på Twitter at det er omkøyring for store bilar via E16 Bergen - Lærdal - Rv5 Sogndal.

Mindre bilar kan køyra fylkesveg 57 Knarvik - Ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg - Fv570 / E39 Kringla.