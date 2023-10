E39 Glaskartunnelen i Bergen stengt

E39 Glaskartunnelen i Bergen ble mandag formiddag stengt i nordgående retning mot Åsane.

En bil sperret ett felt etter et trafikkuhell. I tillegg er det andre feltet allerede stengt på grunn av veiarbeid. Et felt er nå åpnet for trafikk.

– Politiet har startet manuell dirigering, og begynner å avvikle trafikk. Det er en del kø i området, sier trafikkoperatør Christian Strømmen.

Det er snakk om en påkjørsel bakfra, like utenfor tunnelen.Totalt tre biler og tre personer er involvert i uhellet. En person blir tilsett av ambulanse.