E39 Bømlafjordtunnelen open att

E39 Bømlafjordtunnelen mellom Stord og Sveio er open att, etter at han tidlegare var stengd på grunn av ein høgdeavgrensar som heng for lågt ved tunnelmunninga på Sveiosida. Ein liftbil var på staden for utbetring. Tidlegare vart det meldt at tunnelen var stengd på grunn av gjenstandar i vegbana, men dette var feil, melder Statens vegvesen.