E24: Dof går konkurs – ingen mister jobben

Det var onsdag kveld ved 21-tiden det ble kjent at offshorerederiet Dof går konkurs.

I børsmeldingen står det at selskapets kreditorer nå har bedt retten om å åpne konkurs i Dof ASA fordi de mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon.

E24 skriver at kreditorene er villig til å inngå en avtale hvor de tar over eierskapet av Dof Services AS og datterselskapene og legge til rette for rekonstruksjon i disse.

Dermed vil ingen ansatte miste jobben.

Dette er fordi det kun er det børsnoterte morselskapet som åpner konkursbehandling i morgen.