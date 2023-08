E16: Hettetunnelen stengt i natt

På E16 blir Hettetunnelen mellom Vaksdal og Stanghelle helt stengt fra midnatt til i morgen tidlig klokken fem.

Det er ingen muligheter for lokal omkjøring og det blir heller ingen gjennomslipp av trafikk.

Det har i en tid vært stengt i flere tunneler mellom Vaksdal og Evanger på kvelds- og nattetid og dette gjelder også i natt, melder Statens vegvesen.

Sjekk 175.no for en mer detaljert oversikt over gjennomslipp og tidspunkt for stengninger på strekningen.