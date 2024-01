E16 ved Arnanipa og Takvamtunnelen stengt til torsdag

E16 Arnanipa - og Takvamtunnelene er fremdeles stengt etter at et tre sperret vegen og man fryktet at steinblokker kunne rase ut i vegen.

– Ny vurdering klokken 14 torsdag. Dirigenter ivaretar omkjøring via fv. 5354 rundt Garnes, skriver Vegtrafikksentralen på X.