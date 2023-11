E16-tunnelar stengjer for tredje gong i kveld

Vegtrafikksentralen melder at E16 Stalheimtunnelen og Sivletunnelen klokka 21.15 er opne for trafikk etter å ha vore stengde to gonger torsdag ettermiddag. Tunnelane vil bli stengde igjen om rundt 30 minuttar, på grunn av ei tredje bilberging, melder dei.