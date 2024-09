E16 har vore stengt i Indre Arna mellom rundkøyringa ut frå Arnanipatunnelen og Øyrane Torg, retning mot Bergen. Dette grunna ei trafikkulykke og bilberging. Kranbil var på staden for å hjelpe til. Alternativ omkøyring var via Fv587, Hardangervegen. Vegen er no open igjen.