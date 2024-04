E16 stengt i Gudvangen

E16 er stengt ved Gudvangen etter steinsprang. Det blir gjort en ny vurdering på når veien kan åpnes for trafikk klokken 10.00. Det er omkjøring via riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 5. Det er satt opp ekstra ferjer mellom Vangsnes og Hella.