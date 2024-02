E16 stengt i Bergen

E16 er stengt ved Takvamtunnelen i Bergen. Årsaken er at en del stein har falt ned. Også Arnanipatunnelen er stengt for trafikk. Det er omkjøring med ledebil via Garnes. En geolog skal undersøke stedet klokken 10.00.

Dette er samme sted der det gikk et ras for få dager siden. Folk, som har tenkt å kjøre veien, blir oppfordret om å ta hjemmekontor eller å utsette kjøreturen dersom det er mulig.