E16 er mellom Dale og Voss er framleis stengd etter at småsteinar og nokre større steinar raste ut i vegbana mellom Dalseidtunnelen og Trollkonetunnelen.

Det første raset kom i totida i natt. Bilen som køyrde inn i raset skal ikkje vere køyrbar, ifølgje politiet.

– Det kom fleire steinar ned. Like før klokka 7 kom det fleire steinar og nokre av dei trefte tunnelportalen, seier trafikkoperatør Kjetil Løvås ved Vegtrafikksentralen.

Det er no trafikkdirigentar på staden, og Vegvesenet ventar på at geolog skal komme til staden.

Det blir ny vurdering klokka 12. Statens vegvesen opplyser om at tilrådd omkøyring er via fv. 49 og fv. 79, via Granvin og Norheimsund.