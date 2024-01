E16 opna mellom Bergen og Voss

E16 mellom Bergen og Voss er no opna att etter å ha vore stengt måndag grunna ras og fare for ras.

Vegen er framleis stengt ved Løno mellom Voss og Vinje på grunn av ras.

– Det jobbast på spreng for å rydde vekk raset og me håpar å kunne opne om ein time eller to, seier Arne Viken i Vegtrafikksentralen.