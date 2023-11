E16 opna igjen etter steinfall

E16 i Voss var stengt tysdag morgon etter at ein stein hamna i vegbanen. Vegtrafikksentralen vest meldte om hendinga klokka 06.26. Rett over klokka 7 hadde entreprenør vore på staden og fjerna steinen. Vegen var deretter opna igjen for fri ferdsel.