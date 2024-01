I store deler av Vestland er det raudt farevarsel for snøskred måndag.

Det er også oransje farevarsel for jordskred, og gult farevarsel for flaum.

Dette får konsekvensar for både vegar, skular og kollektivtrafikk.

På E16, som er hovudvegen ut av Bergen mot Voss, og vidare mot fleire fjellovergangar til Austlandet, er det no stengt mellom Trengereid og Voss.

På webkamera kan ein sjå at det står mange bilar i kø fleire stader langs strekninga.

– Det gjekk eit snøras i dag tidleg. Raset var ikkje så stort, men då me starta å rydda kom det ei stor elv nedover fjellsida. Grunna rasfare så vert vegen stengt inntil vidare, seier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen vest.

Klokka 10 vert det teke ny vurdering av geolog.

– No er det ingen omkøyringsmoglegheiter om du vil mellom Bergen og Voss. Alle alternativ er stengt grunna ras eller flaum, seier Jan Andreas Omdal, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Vest.

Mellom anna er FV 49 over Kvamskogen stengt grunna eit snøras ved Tokagjelet.

Mange bilar står i kø på E16 i Dale. Foto: Statens vegvesen

Stengjer skular

Den store rasfaren har fått fleire kommunar til å innføra tiltak.

Både Ullensvang kommune og Kvam Herad har stengt fleire av sine skular grunna flaum og fare for ras.

I Sogndal kommune får fleire elevar tilbod om undervisning på alternative stader grunna rasfare.

«Med mykje nedbør vil me oppleva glatte vegar, overvatn og fare for flaumvegar. I tillegg er det meldt vind som fører til at alternativ båtskyss på fjorden, ikkje er aktuelt,» skriv Kvam Herad på sine heimesider.

Ullensvang kommune har også innført andre tiltak, i tillegg til å stengja skular:

Kystvaktskipet KV Tor ligg i Odda, ambulanse er plassert ut på strekninga Jondal-Utne, og ein ambulanse er flytta til Rullestad/Seljestad.

Mange vegar stengt

Fleire vegar inn og ut av Odda er stengt grunna rasfare. Det er ikkje noko ny problemstilling for folk i området.

– Når eg kjem til dei rasfarlege stadene så skrur eg av radioen, og tek ned vindauga litt. Dette for å høyra etter ras, seier Jan Helge Opheim, som er postbod i Hardanger.

Han køyrde mellom Kinsarvik og Odda måndag morgon på RV. 13, den einaste vegen ut av Odda som no er open.

– Korleis vert det å levera post i dag?

– Posten skal fram, men på slike dagar er det ikkje noko triveleg, seier han.

Det er mange stengde vegar i heile Vestland måndag.

Fv. 55 i Høyanger er også stengt grunna snøras måndag morgon, skriv avisa Firda.

– Det er mykje som skjer ute på vegane no. Men både E16 og FV. 49 i Kvam er stengt, opplyser Vegtrafikksentralen.

E134 er ein av dei få fjellovergangane mellom aust og vest som er open måndag morgon. Også E16 over Filefjell er open. Foto: Statens vegvesen

I ei melding på X skriv dei følgjande:

«Nå er det mange vegar som er stengt på Vestlandet, spesielt i Rogaland, på grunn av overvann. Følg med på Vegvesen trafikk | Trafikkmeldinger, webkamera og ruteplanlegger som har oppdatert trafikkinformasjon til kvar ein tid.»

Store mengder nedbør

Søndag og kveld og måndag er det venta store nedbørsmengder på Vestlandet. Allereie søndag kveld byrja problema å melda seg, spesielt i Rogaland.

Allereie søndag kveld fekk Rogaland merka dei store nedbørsmengdene. Heidi Høyland Tjelta hadde akkurat pussa opp kjellaren. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Måndag morgon melder 110-sentralen Vest om fleire oppdrag der overvatn trugar bygningar.

Men førebels er det ikkje meldt om alvorlege hendingar i Vestland.

Vakthavande meteorolog Leonidas Tsopouridis ved Vêrvarslinga på Vestlandet fortel at det er venta mellom 50 til 80 millimeter nedbør i løpet av ein 12-timarsperiode.