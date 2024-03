E16 helt stengt i Vaksdal torsdag

E16 blir stengt for all trafikk ved Langhelle i Vaksdal i morgen torsdag fra klokken 08.15 til 19.00. Årsaken er oppryddingsarbeid og sikring etter at det falt ned stein i veibanen mandag.

Også i dag onsdag og på fredag blir veien stengt i perioder, men trafikken slippes da gjennom med ledebil hver hele time. Dette skjer i dag mellom 08.00 og 19.00 og fredag mellom 08.00 og 15.00.

Statens vegvesen anbefaler reisende å finne andre reiseruter, for eksempel via Sogn eller Hardanger.